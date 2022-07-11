Как сообщает издание Sky News, госпожа Трас является депутатом с 2010 года и является членом кабинета министров дольше всего на постоянной основе, занимая должности при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и мистере Джонсоне.
Добавим, ранее Лиз Трасс заявила, что Лондон открыт к идее международного криминального трибунала, который будет судить Владимира Путина и других российских лидеров за войну в Украине.
"Мы четко отдаем себе отчет, что Путин и все те, кто стоит за ужасными военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом", - заявляла ранее Трасс.
Также Трасс, говоря о войне в Украине, говорила, что это война каждого.
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«Потому что победа Украины – стратегический императив для всех нас» – подчеркивала Министр иностранных дел Британии.
Добавим, что украинцы с воодушевлением восприняли новость, что Лиз Трасс может стать новым премьер-министром Британии.
«С самого начала держала за нее кулачки», «Очень надеюсь, что в Британии она имеет такой же авторитет, как и снаружи», «Лиза - железная леди», - пишут украинцы в соцсетях.
Напомним, президент Владимир Зеленский отдал приказ об освобождении украинских территорий.
Также сообщалось, что в России пригрозили Литве и Евросоюзу скорым "возмездием".
Кроме того, Politeka.net писала, что попытка нового наступления оккупантов полностью провалилась.