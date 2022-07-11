С сегодняшнего дня вступают в силу изменения в статью 13 Закона Украины №2899-IV о защите населения от вреда вторичного табачного дыма.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Верховную Раду, нормы Закона направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий, защиту от влияния вторичного табачного дыма, выбросов от электронных сигарет и аэрозоля табачных изделий для нагрева в публичных помещениях.

Так, с 11 июля 2022 года запрещается

- отвод мест для курения в помещениях предприятий и учреждений всех форм собственности;

- использование табачных изделий и использование устройств для потребления табака, в частности, электронных устройств для нагрева табака, электронных сигарет, кальянов в частности, кальянов и электронных сигарет во всех определенных законом местах, в том числе, в заведениях ресторанного хозяйства и помещениях предприятий.

Курение табачных изделий в местах, где это запрещено Законом предусматривает наложение штрафа 51-170 грн. В случае повторного за год нарушения штрафа составляет 170–340 грн.

За размещение пепельниц, кальяна или курения также предусмотрен штраф: для субъектов (кроме заведений ресторанного хозяйствования) – в размере 1000 грн, в случае повторного в течение года нарушения – 10 000 грн.

Для заведений ресторанного хозяйства – 3000 грн., в случае повторного за год нарушения – 15 000 грн.

Примечательно, что каждый может подать жалобу на курение в запрещенном законом месте. Сделать это можно дистанционно через сайт Госпотребслужбы.

Напомним, о важных изменениях также предупредил Нацбанк.

Также сообщалось, что украинцы скоро получат пенсионное удостоверение в новом виде.

Кроме того, о новых запретах и ​​правилах предупредили украинцев в Минюсте.