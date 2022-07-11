Как пишет Politeka.net со ссылкой на Верховную Раду, нормы Закона направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий, защиту от влияния вторичного табачного дыма, выбросов от электронных сигарет и аэрозоля табачных изделий для нагрева в публичных помещениях.
Так, с 11 июля 2022 года запрещается
- отвод мест для курения в помещениях предприятий и учреждений всех форм собственности;
- использование табачных изделий и использование устройств для потребления табака, в частности, электронных устройств для нагрева табака, электронных сигарет, кальянов в частности, кальянов и электронных сигарет во всех определенных законом местах, в том числе, в заведениях ресторанного хозяйства и помещениях предприятий.
Курение табачных изделий в местах, где это запрещено Законом предусматривает наложение штрафа 51-170 грн. В случае повторного за год нарушения штрафа составляет 170–340 грн.
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За размещение пепельниц, кальяна или курения также предусмотрен штраф: для субъектов (кроме заведений ресторанного хозяйствования) – в размере 1000 грн, в случае повторного в течение года нарушения – 10 000 грн.
Для заведений ресторанного хозяйства – 3000 грн., в случае повторного за год нарушения – 15 000 грн.
Примечательно, что каждый может подать жалобу на курение в запрещенном законом месте. Сделать это можно дистанционно через сайт Госпотребслужбы.
Напомним, о важных изменениях также предупредил Нацбанк.
Также сообщалось, что украинцы скоро получат пенсионное удостоверение в новом виде.
Кроме того, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.