В Сети показали очень трогательный снимок первой встречи бойца Вооруженных сил Украины со своей дочерью с начала полномасштабного вторжения россии на территорию нашего государства.

Как пишет бывший первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, его друг впервые с 24 февраля встретился с собственной дочерью.

"Мой друг вчера впервые с 24.02.2022 года встретился со своей дочерью", – написал Аброськин.

На фото видно, как маленькая девочка и ее папа крепко обнимались и не могли сдержать слезы от долгожданной встречи.

Украинцы в комментариях сошлись на том, что этот снимок вызывает слезы и умиление одновременно: "Это очень трогательный момент. Моя старшая две недели назад разрыдалась", "Так, наши дети и внуки ждут своих родителей", "Дай Бог каждому ребенку обнять своих папу или маму, защищающих родную землю от захватчиков".

Напомним, что балерина пошла на войну, продолжив дело покойного мужа.

Как сообщала Politeka, появилось трогательное видео встречи защитника Украины с членами семьи.

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