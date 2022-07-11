Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 11 июля.
Британцы подчеркнули, что в конце июня русскоязычное медиа-агентство, расположенное на далеком востоке россии, на Байкале, опубликовало видео, на котором жены солдат 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) непосредственно обратились к местному политику с просьбой вернуть их мужей со службы в Украине.
Так, одна женщина заявила, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады ВВО "психически и физически истощен", поскольку с момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года они несут активное боевое дежурство.
"Отсутствие запланированных перерывов в напряженных боевых условиях, вероятно, является одной из самых вредных проблем из многих кадровых проблем, которые Минобороны россии пытается решить среди развернутых сил", - отмечают в разведке.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в узком комбинезоне устроила тренировку в спортзале: кадры
17-летняя дочь Моники Беллуччи в прозрачном платье и с корсетом не оставила шансов мужчинам: "Королева"
Мать приняла сторону россии: маленькая Алиса рассказала, как эвакуировалась из Мариуполя
Трагически закончились поиски 6-летнего ребенка на Днепропетровщине: "В связи с возникновением новых..."
Также британские разведчики сообщают, что россия продолжает артиллерийские обстрелы в северном секторе Донбасса, но без каких-либо значительных территориальных продвижений. Тем временем, украинские защитники продолжают оказывать локализованное давление на российскую оборонную линию на северо-востоке Херсонской области.
Напомним, президент Владимир Зеленский отдал приказ об освобождении украинских территорий.
Как сообщала Politeka, в россии пригрозили Литве и Евросоюзу скорым "возмездием".
Также Politeka писала, что попытка нового наступления оккупантов полностью провалилась.