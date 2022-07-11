Мальчик год собирал эти деньги на компьютерную игру.

Семилетний спортсмен Илья Шмигель из Луцка, занимающийся единоборствами, передал своему тренеру-волонтеру свои сбережения на нужды ВСУ. Об этом говорится в сюжете "Суспільне Луцьк".

Мальчик год собирал эти деньги (колядовал, экономил на карманных) на компьютерную игру. Но в конце концов отдал все, что у него было – для защитников Украины, чтобы приблизить желаемую победу над российскими захватчиками.

В частности, Илья передал деньги своему тренеру Михаилу Савчуку, который в этом же спортивном клубе занимается волонтерской деятельностью.

"Хочу, чтобы просто закончилась война, чтобы мы спокойно жили. У нас есть котик и как начинается воздушная тревога, он пугается сирен", – сказал Илья.

Мама мальчика Оксана Шмигель рассказала, что однажды сын спросил у нее, как он может помочь украинской армии, чтобы война быстрее закончилась.

"Я ответила, что многое: нарисовать рисунок для воинов, заработать деньги, а потом их задонатить кому-то на помощь. Он был безмерно счастлив, зная, что может както-то прикоснуться к нашей победе, которая обязательно будет", – рассказала мама юного спортсмена.

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