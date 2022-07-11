Президент Беларуси Александр Лукашенко может готовиться к бунту со стороны своих офицеров после того, как они недавно выразили свое несогласие с войной рф против Украины.

Старшие офицеры пятой бригады спецназа в открытом письме предостерегли Лукашенко, который является близким соратником российского диктатора владимира путина, от отправки войск в Украину, назвав такое решение «самоубийством в чистом виде». Об этом сообщает издание Newsweek.

«Вступив в войну против Украины, Беларусь будет изгнана из сообщества цивилизованных государств и на долгие годы станет международным изгоем», — написали военные.

Издание отмечает, что Беларусь разрешила россии размещать свои войска и проводить масштабные военные учения в стране с самого начала войны. Позже, в мае, Беларусь начала масштабные учения своих вооруженных сил.

В письме к Лукашенко офицеры заявили, что оккупация россией международно признанной территории Украины и попытка рф втянуть в войну Беларусь "может рассматриваться только как разрушение суверенитета Беларуси".

«В настоящий момент офицеры пятой бригады специального назначения констатируют грубейшее нарушение высшим политическим руководством россии пункта первого Конституции Беларуси. Согласно этому пункту, за Республикой Беларусь сохраняется верховенство и полная власть над своей собственной территорией. Она также пользуется независимостью во внутренней и внешней политике», — написали белорусские военнослужащие Лукашенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский отдал приказ об освобождении украинских территорий.

Как сообщала Politeka, в россии пригрозили Литве и Евросоюзу скорым "возмездием".

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