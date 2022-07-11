Старшие офицеры пятой бригады спецназа в открытом письме предостерегли Лукашенко, который является близким соратником российского диктатора владимира путина, от отправки войск в Украину, назвав такое решение «самоубийством в чистом виде». Об этом сообщает издание Newsweek.
«Вступив в войну против Украины, Беларусь будет изгнана из сообщества цивилизованных государств и на долгие годы станет международным изгоем», — написали военные.
Издание отмечает, что Беларусь разрешила россии размещать свои войска и проводить масштабные военные учения в стране с самого начала войны. Позже, в мае, Беларусь начала масштабные учения своих вооруженных сил.
В письме к Лукашенко офицеры заявили, что оккупация россией международно признанной территории Украины и попытка рф втянуть в войну Беларусь "может рассматриваться только как разрушение суверенитета Беларуси".
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«В настоящий момент офицеры пятой бригады специального назначения констатируют грубейшее нарушение высшим политическим руководством россии пункта первого Конституции Беларуси. Согласно этому пункту, за Республикой Беларусь сохраняется верховенство и полная власть над своей собственной территорией. Она также пользуется независимостью во внутренней и внешней политике», — написали белорусские военнослужащие Лукашенко.
Напомним, президент Владимир Зеленский отдал приказ об освобождении украинских территорий.
Как сообщала Politeka, в россии пригрозили Литве и Евросоюзу скорым "возмездием".
Также Politeka писала, что попытка нового наступления оккупантов полностью провалилась.