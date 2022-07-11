Отметим, петиция была подана 23 мая этого года. Ее инициатор Виталий Капустян просит главу государства ввести обязательный экзамен для получения украинского гражданства, который должен включать тесты по украинскому языку, истории Украины, знанию Конституции. Также автор предлагает изучение государственного гимна.

Глава государства поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать соответствующий вопрос. Официальный ответ на петицию опубликован на сайте офиса президента .

Президент отметил, что вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины нуждается в законодательном урегулировании.

"Я обратился к премьер-министру Д. Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос", - заявил Зеленский.

По словам президента, в соответствии с Конституцией правительство обеспечивает проведение политики в сферах образования и науки, всестороннего развития и функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, проведение государственной правовой политики, регулирует миграционные процессы.

Напомним, президент Владимир Зеленский отдал приказ об освобождении украинских территорий.

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