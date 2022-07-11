Как сообщает морская префектура Атлантики, 10 июля самолет совершал полет из Пуатье, во время которого начались технические проблемы. Пилот попытался сесть в аэропорту Ла-Рошель, но это ему не удалось – самолет упал в море в 5 км от аэропорта.

К счастью, 50-летнему пилоту удалось спастись из самолета, который в результате затонул. Через несколько минут на помощь ему пришла яхта, на которой стали свидетелями авиакатастрофы.

Причины аварии пока остаются неизвестными, пилот был госпитализирован в больничный центр в Ла-Рошеле.

Напомним, в Якутии обнаружены обломки пропавшего с радаров самолета Ан-2 еще 10 дней назад.

Как сообщали российские СМИ, на борту находились два члена экипажа и один пассажир.

Также сообщалось, что 24 июня в России потерпел крушение военно-транспортный самолет ИЛ-76. В результате погибли четыре человека.

ИЛ-76 летел из Оренбурга в Белгород. Борт приземлялся в Рязани на дозаправку, авария произошла сразу после взлета.

В Сети также появилось видео, на котором запечатлен момент аварии. На кадрах можно увидеть, что воздушное судно едва не упало на жилые дома.

Также сообщалось, что на российский курорт обрушился водяной смерч – выйдя из моря на берег, стихия частично разрушила кафе и пирс.