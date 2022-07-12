Украинцев, которые игнорируют воздушную тревогу, в будущем может ждать криминальное наказание.

Так, как сообщает Politeka.net, «Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно нарушений законодательства в сфере гражданской защиты, совершенных в условиях военного положения» уже зарегестрирован в Верховной Раде.

В настоящий момент документ находится на рассмотрении Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Так, проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за нарушение требований в сфере гражданской защиты, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации в условиях военного положения, если это нарушение причинило вред здоровью людей.

Нарушителей хотят наказывать штрафами, суммы которых впечатляют: от 17 до 51 тыс гривен. Или же могут назначить исправительные работы сроком до двух лет, или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

В случае повторного нарушения или если оно повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, Нацбанк вводит в оборот новую монету - как она выглядит и чем особенна.

Также сообщалось, что украинцы скоро получат пенсионное удостоверение в новом виде.

Кроме того, Politeka.net писала, что с 11 июля в Украине вводятся новые запреты и штрафы.