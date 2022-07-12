На видео можно увидеть, как парень в военной форме с огромным букетом цветов догоняет свою возлюбленную на улице и легким прикосновением заставляет ее обернуться.
Девушка, не ожидавшая такого сюрприза, кричит, не веря своим глазам, а потом бросается любимому на шею.
Напомним, в настоящий момент более миллиона украинцев обороняют страну.
«Мобилизованные в ВСУ – до 700 000 человек, пограничники – до 60 000, Нацгвардия – до 90 000, Национальная полиция - до 100 000. У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", – сообщил ранее министр обороны Украины Алексей Резников.
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Министр отметил, что такая численность вооруженных сил также создает возможности для бизнеса. Так, частные предприятия могут занять ниши баз по восстановлению вооружения НАТО, которое завозится в Украину. В частности, изготавливать запчасти, стволы для гаубиц, пулеметы, автоматы, пистолеты, патроны, порох, капсюля, гильзы и тому подобное.
Напомним, ранее в Сеть выложили трогательные кадры встречи бойца ВСУ со своей семьей.
Тем временем стало известно, что украиинцев хотят наказывать за игнорирование воздушной тревоги.
Также Politeka.net писала, что новый штурм врага закончился провалом.