Так украинцы комментируют признание политического и общественного деятеля Дмитрия Яроша, чем он будет заниматься после окончания войны.
По словам Яроша, он мечтает уйти не только из политики, но и вообще из военного дела.
«Имею свою мечту. Как только мы победим московскую орду, уйду из любой военной и политической деятельности…
Буду ухаживать за Садом и косить траву…
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Конечно же, буду рассказывать украинские военные басни внукам. Буду еще больше любить своих детей. Еще больше буду любить свою жену!
И к себе домой приглашу многих друзей – три дня будем отмечать Победу…», - написал Дмитрий Ярош на своей странице в Facrbook .
Украинцы поддержали мечту Яроша и пожелали ее воплощение в жизнь как можно скорее.
Напомним, ранее Ярош объяснил, что кроется за "воем" Пескова по поводу капитуляции Украины.
Также сообщалось, что астролог рассказал, когда ситуация изменится и станет легче.
Между тем, новый штурм врага закончился провалом.