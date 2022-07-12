«Даст Бог, так и будет», «Знаем, что Ваши слова пророческие», «Пусть все сбудется как можно скорее».

Так украинцы комментируют признание политического и общественного деятеля Дмитрия Яроша, чем он будет заниматься после окончания войны.

По словам Яроша, он мечтает уйти не только из политики, но и вообще из военного дела.

«Имею свою мечту. Как только мы победим московскую орду, уйду из любой военной и политической деятельности…

Буду ухаживать за Садом и косить траву…

Конечно же, буду рассказывать украинские военные басни внукам. Буду еще больше любить своих детей. Еще больше буду любить свою жену!

И к себе домой приглашу многих друзей – три дня будем отмечать Победу…», - написал Дмитрий Ярош на своей странице в Facrbook .

Украинцы поддержали мечту Яроша и пожелали ее воплощение в жизнь как можно скорее.

Напомним, ранее Ярош объяснил, что кроется за "воем" Пескова по поводу капитуляции Украины.

Также сообщалось, что астролог рассказал, когда ситуация изменится и станет легче.

Между тем, новый штурм врага закончился провалом.