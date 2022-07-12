Кремлевский диктатор и дальше не сможет достичь своих конечных целей благодаря устойчивости украинского народа.

Стратегические планы российского диктатора владимира путина относительно войны против Украины были провалены, и кремль явно не сможет достичь никаких других намеченных целей. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Американский чиновник напомнил, как с начала вторжения глава РФ не скрывал своих планов захватить украинскую столицу Киев, уничтожить всю Украину как государство, стереть ее идентичность, а также превратить страну в часть своей федерации.

"Они не достигли этого. Киев выстоял, Харьков выстоял, Одесса выстояла, крупные города Украины на большей территории страны находятся в украинских руках, их мужественно и умело защищают украинские военные при поддержке Соединенных Штатов и союзников по НАТО, а также других стран со всего мира", - отметили в Белом доме.

Советник американского лидера подчеркнул, что у путина ничего не вышло. По его убеждению, кремлевский диктатор и дальше не сможет достичь своих конечных целей благодаря устойчивости украинского народа.

Он добавил, что хотя силы россии смогли "дюйм за дюймом" продвинуться на отдельных участках на востоке Украины, но ВСУ заставили заплатить за это высокую цену. Так же россияне платят и из-за санкций Запада.

Напомним, что Дмитрий Ярош решился раскрыть украинцам свою мечту.

Как сообщала Politeka, показали реакция девушки на неожиданное появление возлюбленного, приехавшего с войны, покорила Сеть.

Также Politeka писала, что новый штурм врага закончился провалом, что изменилось на передовой.