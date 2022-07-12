Россияне подразделениями отказываются воевать и требуют вернуть их домой.

Вторгнувшиеся в Украину войска рф сталкиваются с учащением дезертирства и неповиновения среди личного состава. Кроме того, партизаны создают им проблем во временно захваченных городах, устроив"охоту" на оккупантов и коллаборантов.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Военные аналитики ссылаются на пророссийский Telegram-канал "Москва зовет", который ранее опубликовал изображение рекламного щита с указанием 300 военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии рф. Подчеркивалось, что они отказались участвовать в боевых действиях.

"Рекламный щит подтверждает отчет украинского Генштаба о том, что в российских войсках участились случаи неповиновения и дезертирства", – отмечают в ISW.

Тем временем укрепить административный контроль над оккупированными территориями россиянам мешает движение сопротивления. Украинские партизаны удачно "охотятся" на коллаборантов и оккупантов.

Так, 10 и 11 июля украинский центр сопротивления и российские Telegram-каналы подтвердили, что неизвестные убили назначенного россией "главу" Великого Бурлука (северо-восток Харьковской области) Евгения Юнакова, заложив взрывное устройство в его авто.



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