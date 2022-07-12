В Херсонской области российские оккупанты сбежали из населенного пункта Потемкино, оставив свою технику в исправном состоянии вместе с боекомплектом. Как пишет Politeka.net, подробности сообщило ОК "Юг" .
Техника была обнаружена во время доразведки прилегающего к освобожденному Потемкиному району.
Трофейная техника переведена украинской армии. Речь идет о:
1 танк Т-72Б3;
2 БМП-2;
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1 БМД-2К;
1 БТР-Д.
Также наши штурмовики нанесли три авиаудара по складам боеприпасов в Николаевской области, в районах Снигиревки и Любимовки, а вертолетами - по опорному пункту противника в районе Правдино и по враждебным позициям вокруг Александровки.
По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял:
52 человека,
1 гаубицю «Мста-Б»,
1 миномет,
1 единиц бронированной и автомобильной техники,
склад с боеприпасами в Новой Каховке.
Напомним, оккупантам приходится менять позиции и тактику через HIMARS.
Также сообщалось, что кафир выдал, как ВСУ кошмарит россиян в Херсонской области.
Кроме того Politeka писала, что новый штурм врага закончился изменившимся на передовой провалом .