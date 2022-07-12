В Херсонской области российские оккупанты сбежали из населенного пункта Потемкино, оставив свою технику в исправном состоянии вместе с боекомплектом. Как пишет Politeka.net, подробности сообщило ОК "Юг" .

Техника была обнаружена во время доразведки прилегающего к освобожденному Потемкиному району.

Трофейная техника переведена украинской армии. Речь идет о:

1 танк Т-72Б3;

2 БМП-2;

1 БМД-2К;

1 БТР-Д.

Также наши штурмовики нанесли три авиаудара по складам боеприпасов в Николаевской области, в районах Снигиревки и Любимовки, а вертолетами - по опорному пункту противника в районе Правдино и по враждебным позициям вокруг Александровки.

По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял:

52 человека,

1 гаубицю «Мста-Б»,

1 миномет,

1 единиц бронированной и автомобильной техники,

склад с боеприпасами в Новой Каховке.

Напомним, оккупантам приходится менять позиции и тактику через HIMARS.

Также сообщалось, что кафир выдал, как ВСУ кошмарит россиян в Херсонской области.

Кроме того Politeka писала, что новый штурм врага закончился изменившимся на передовой провалом .