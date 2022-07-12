Как сообщает издание The Insider, очередная группа из 150 человек на днях вернулась в Бурятию. При этом, как рассказала глава Фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова, просьб о помощи от военных с каждым днем все больше.

«Очень часто обратившиеся представляют не себя одних. То есть, их где-то запирают, и у одного из них оказывается телефон. И он нам начинает писать, звонить и спрашивать, что делать, что с ним еще 10-15 человек, что они хотят разорвать контракт, но им не дают это сделать», - рассказала изданию Гармажапова.

Также в Фонд обращаются из других регионов.

«Есть ситуация с тувинскими военнослужащими. Они еще три недели назад написали рапорты о расторжении службы, но их не приняли, и до 20 человек сейчас заперты в комендатуре одного из районов оккупированых на востоке Украины и не выпускают. Они боятся, что их отправят на передовую без экипировки, чтобы они тихо там погибли», - рассказала изданию Гармажапова.

Глава Фонда говорит, что по закону контрактники имеют право расторгнуть контракт и не воевать в Украине, однако им внушают иное, угрожают уголовными делами, запирают, отбирают телефоны, не принимают рапорты.

Также она рассказала, что некоторым бурятским мужчинам пришлось выпригивать из автобусов, пока их везли в Украину. По ее словам, бурятские военные отказываются воевать не только из-за страха, но и из-за непонимания, почему они должны «денацифицировать» Украину.

Добавим, что тем временем в соцсетях усомнились в искренности бурятов, напомнив им претспуления в Буче. Напомним, по имеющейся информации, в Буче Киевской области основные военные преступления совершались в тех местах, где стояли части кадыровцев и бурятов. Так, известно, что массовые преступления в Буче осовершала 64 Отдельная мотострелковая бригада россии. В ее составе, в основном, нанайцы и буряты из Дальнего Востока России под командованием подполковника Азатбека Омурекова.

«Все всё понимали еще в самом начале, хоть как то выразить мнение, особенно на дальнем востоке = бессмысленно подставить лоб под пулю», «Хз после того что они творили прямо хз», «Н-но как же «боевые буряты питуна»? Один из столпов посыпался», «Молодцы, ага. Только от Бучи всему бурятскому народу не отмыться уже ((( позорники», солдатье тупое "навоевались"», - пишут в комментариях пользователи соцсетей.

Напомним, новый штурм врага закончился провалом.

Также сообщалось, что оккупант выдал, как ВСУ кошмарит россиян в Херсонской области.

Кроме того, Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе "платят" за разбор завалов тарелкой каши и водой.