Как пишет Politeka.net, гибель российских военных подтвердил Центр стратегических коммуникаций ВСУ 12 июля.
Сообщается, что все заместители командира 106-го воздушно-десантной дивизии РФ, кроме одного, погибли после огневого поражения HIMARS.
Еще один заместитель командира с позывным Барсуком находится в тяжелом состоянии.
12 июля погиб и начальник службы РАО 58а (военная часть 47084 Владикавказа) Южного военного округа ВС РФ Валентин Данилов.
«ВСУ – первая Армия Мира, заставляющая оккупантов к «жестам доброй воли», – говорится в сообщении в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.
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HIMARS – это разработанная в конце 90-х годов высокомобильная реактивная система залпового огня. Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Дальность достигает 300 км, калибр – 227 мм.
По состоянию на утро 12 июля Вооруженные силы Украины уничтожили около 37 470 российских оккупантов. В сутки ликвидировали еще 70 захватчиков. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ.
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Николаевском направлении.
Напомним, оккупантам приходится менять позиции и тактику через HIMARS.
Также сообщалось, что оккупант выдал, как ВСУ кошмарит россиян в Херсонской области.
Кроме того Politeka писала, что новый штурм врага закончился изменившимся на передовой провалом .