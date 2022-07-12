Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Как уточнили в ведомстве, ею заразился «молодой человек, вернувшийся из поездки по странам Европы».

«Теперь бункерный совсем на дно заляжет», «Алина, у меня оспа…», «надо глубже копать бункер», - шутят пользователи Сети, подразумевая российского президента владимира путина, окружение которого, по данным СМИ, уже около двух лет сидит на карантине с постоянной изоляцией и медицинскими тестами.

По данным источников ВВС, в изоляции регулярно сидят пилоты и медики Путина, а для того, чтобы попасть в карантин, нужно за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Во время карантина людям приходится в течение 12 суток четыре раза сдавать ПЦР-тест, а на двенадцатый день снова кровь на антитела.

Если у человека не обнаруживали антитела, свидетельствующие о том, что он болеет, то он после 14 дней изоляции получал допуск "в чистую зону" для встречи с Путиным.

Напомним, оспа обезьян является редким заболеванием, которое вызывает вирус оспы обезьян, структурно связан с вирусом оспы и вызывает схожую, но обычно более умеренную болезнь. Относится к группе ортопоксвирусов. Несмотря на свое название, нечеловекообразные приматы не являются резервуарами вируса оспы обезьян.

Добавим, что в настоящий момент ни одного случая обезьяньей оспы в Украине не зафиксировано и вспышка этой болезни не угрожает стране. Об этом заявлял заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Игорь Кузин.

Напомним, буряты уже выпрыгивают из автобусов, чтобы не оказаться на войне в Украине.

Также сообщалось, что оккупант выдал, как ВСУ кошмарит россиян в Херсонской области.

Кроме того, Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе "платят" за разбор завалов тарелкой каши и водой.