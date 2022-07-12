Российские пропагандисты со скоростью света меняют показания о том, что произошло в оккупированной Новой Каховке этой ночью.

На один из таких моментов обратил внимание журналист Денис Казанский.

"Тупорогие российские пропагандисты на полном серьезе пишут, что жители Новой Каховки выносят из своих домов неразорвавшиеся снаряды ВСУ.

Легенда опять меняется, Теперь выходит, что украинская армия забросала город неразорвавшимися снарядами, в результате чего взорвался склад селитры.

Это нечеловеческая мощь, друзья.

Все задаюсь вопросом - как? Как они умудряются быть настолько тупыми. Ну нельзя же работать настолько бездарно", - недоумевает Казанский.

Отметим, российская пропаганда выдвинула несколько версий об ударе ВСУ, однако он был точным и не затронул гражданскую инфраструктуру, заявил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

В Новой Каховке до сих пор детонируют боеприпасы на российском складе, по которому накануне прицельно ударили украинские военные.

"Вражеская пропаганда после взрыва на российских складах в Новой Каховке всю ночь фантазировала, куда это попали ВСУ. Врут и не могут определиться в своей лжи", - отметил он.

По словам советника главы ОВА, у российских СМИ разные версии: то удару подверглась ГЭС, то больница и жилые дома, то центр гуманитарной помощи.

"Больше всего меня повеселило, что было попадание в склады селитры, который принадлежат... мне. Не знаю, что они хотели этим сказать... Что я виноват во взрыве? К сожалению, не я. Но от меня искренние поздравления ребятам в ВСУ, попавших в эти склады", - написал Хлань.

Напомним, оккупантам приходится менять позиции и тактику через HIMARS.

Также сообщалось, что оккупант выдал, как ВСУ кошмарит россиян в Херсонской области.

Кроме того Politeka писала, что новый штурм врага закончился изменившимся на передовой провалом.