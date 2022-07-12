Оккупанты в Украине умирают не только от ударов ВСУ. В частности, российским оккупантам поставляют на передовую наркотические вещества, чтобы они могли справляться со страхом перед боями. На Запорожском направлении передозировки привели к массовой гибели.

Об этом сообщает "24 канал" со ccылкой на данные украинских спецслужб.

Отмечается, что офицеры на местах рекомендуют бойцам делать инъекции промедола непосредственно перед наступлениями, чтобы унять панику.

По данным спецслужб, массовое использование промедола зафиксировано среди мобилизованных на Донбассе боевиков так называемых "республик" и российских срочников во время боев на Луганском направлении.

Эффективность "обдолбанных" подразделений стремительно повысилась, из-за чего поставки промедола в войско существенно увеличили. Пока боеспособность некоторых подразделений российских оккупантов полностью зависит от того, есть ли у воинов в аптечках промедол.

Стало известно еще об одном массовом случае употребления. В начале июля российские штабные офицеры отдали приказ на переброску нескольких группировок в Запорожскую область. Перед захватчиками была поставлена задача обеспечить наступление в направлении Гуляйполя.

Столкнувшись с сопротивлением украинских защитников, оккупанты начали паниковать и увеличили дозу промедола, что привело к передозировке. На поле битвы от таких случаев спасти невозможно.

Напомним, что Дмитрий Ярош решился раскрыть украинцам свою мечту.

Как сообщала Politeka, в Белом доме указали на фиаско кремля.

Также Politeka писала, что российские оккупанты стали чаще убегать.