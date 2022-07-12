Главная цель российского диктатора владимира путина в войне против Украины — это восстановление Российской империи. Потому рф стремится не просто захватить, а уничтожить Украину, чтобы воплотить в жизнь свои планы. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По его мнению, кремль не волнуют выборы 2024 года, потому что они станут обычным цирком для подтверждения существования демократии в государстве, где этой демократии нет и никогда не было.

"Я не думаю, что путин думает о выборах 2024 года. Я думаю, что он просто хочет иметь империю. И мы понимаем, что без Украины, без уничтожения Украины это невозможно", — считает министр иностранных дел Латвии.

Ринкевичс сравнил "выборы" в россии и в СССР, где в открытой избирательной кампании советских руководителей фактически никто не выбирал, а была "некая церемония".

"Это также будет своего рода церемония, чтобы убедить большинство россиян, что президент, Дума и все остальные избранные. Поэтому дело не в выборах. Это о сохранении власти", — сказал он.

Напомним, что Дмитрий Ярош решился раскрыть украинцам свою мечту.

Как сообщала Politeka, в Белом доме указали на фиаско кремля.

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