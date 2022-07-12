Жителям оккупированного Донецка приходится страдать не только от вражеских обстрелов. Их быт откатился на многие годы назад. Так, в оккупированном Донецке местные моют посуду под дождем из-за отсутствия водоснабжения в домах. Видео того, что принес в Донецк "русский мир" появилось в сети и Телеграм-каналах.

Донецк живет восемь лет под крылом россии. Но люди вынуждены мыть посуду под дождем. Потому что водоснабжения нет, за восемь лет не сложилось.

"Офигевшие от невиданного счастья жители "асвабажденой" территории Донецкой области с головой погрузились в до сих пор невиданную цивилизацию и моют посуду с помощью дождя. Разве могли они мечтать о таком прорыве при украинской власти? Конечно, нет!", - с сарказмом подписали видео.

На видео девочка показывает, как моет посуду под дождем. Наладить водоснабжение российские оккупанты просто не могут, поэтому людям приходится надеяться исключительно на природу.

"А правда, зачем нам вода из крана, когда есть дождь?", - любопытствует девочка в шутливом тоне.

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Как сообщала Politeka, оккупантов косят не только удары ВСУ.

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