Турнир по метанию коровьих экскрементов на рф впервые прошел в 2008 году.

В Пермском крае россии прошел традиционные турнир метателей навоза под названием "Веселый коровяк". Об этом сообщает российские СМИ. В сети шутят, что таким образом россияне решили "импортозаместить" фрисби – спортивные снаряды для метания.

"В Прикамье импортозаместили фрисби: там прошел турнир метателей навоза "Веселый коровяк". Из-за пандемии спортивные позывы пришлось сдерживать целых два года", – пишет один из российских пабликов.



Известно также, что победитель чемпионата бросил "снаряд" на рекордные 64 м. Мероприятие прошло в селе Крылово после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией.

Турнир по метанию коровьих экскрементов на рф впервые прошел в 2008 году. Специально для него организаторы заготавливают сотни сухих коровьих "лепешек".

Пользователи сети отреагировали на такие "соревнования" с искрометным юмором: "Мокшаньские национальные игрушки. Во всем мире пластиковыми дисками соревнуются", "Какая страна, такие и соревнования", "То не коровье, то их собственное, некуда уж девать", "Лепехи это действительно анало говнет".

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