В Сети появились потешные кадры, как российский танк при погрузке переворачивается и валится на бок.

Забавное видео, как пишет Politeka.net, появилось в Twitter.

«Российский танк Т-34 времен Второй мировой войны притворяется мертвым, чтобы его не отправили на Украину», - говорится в комментарии к видео.

Russian World War 2 era T-34 tank plays dead to avoid being sent to Ukraine. pic.twitter.com/19Ylq8zUxL — Darth Putin (@DarthPutinKGB) July 12, 2022

Пользователи юмор оценили и решили озвучить свои версии происходящего на кадрах.

«Россия наконец-то нашла свое умное оружие», «Он приложил ухо к земле, чтобы услышать, не приближаются ли какие-нибудь тракторы», «Хороший маневр!», «Похоже, и здесь твоя операция идет по плану, Вова!», «Пацифистский жест доброй воли...», - шутят комментаторы.

Добавим, что тем временем Минобороны Испании одобрило передачу Украине 10 танков Leopard 2A4 и 20 БТР M113. Об этом сообщило испанское издание Infodefensa.

А в ВСУ показали видео российского танка в огне: "демилитаризация" удалась.

"Снова российский танк пылает от встречи с Сичеславскими десантниками! Слава Украине!" - сообщили в Генштабе ВСУ

Вражеский танк "демилитаризировала" 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДШВ ВС Украины.

Напомним, также сообщалось, что буряты уже выскакивают из автобусов, лишь бы не оказаться в Украине.

Также Politeka.net рассказывала, что оккупанты ноют и завидуют ВСУ.

Кроме того, стала известна новая проблема российских захатчиков в Украине.