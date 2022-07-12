Забавное видео, как пишет Politeka.net, появилось в Twitter.
«Российский танк Т-34 времен Второй мировой войны притворяется мертвым, чтобы его не отправили на Украину», - говорится в комментарии к видео.
Пользователи юмор оценили и решили озвучить свои версии происходящего на кадрах.
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«Россия наконец-то нашла свое умное оружие», «Он приложил ухо к земле, чтобы услышать, не приближаются ли какие-нибудь тракторы», «Хороший маневр!», «Похоже, и здесь твоя операция идет по плану, Вова!», «Пацифистский жест доброй воли...», - шутят комментаторы.
Добавим, что тем временем Минобороны Испании одобрило передачу Украине 10 танков Leopard 2A4 и 20 БТР M113. Об этом сообщило испанское издание Infodefensa.
А в ВСУ показали видео российского танка в огне: "демилитаризация" удалась.
"Снова российский танк пылает от встречи с Сичеславскими десантниками! Слава Украине!" - сообщили в Генштабе ВСУ
Вражеский танк "демилитаризировала" 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДШВ ВС Украины.
Напомним, также сообщалось, что буряты уже выскакивают из автобусов, лишь бы не оказаться в Украине.
Также Politeka.net рассказывала, что оккупанты ноют и завидуют ВСУ.
Кроме того, стала известна новая проблема российских захатчиков в Украине.