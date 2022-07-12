Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился очередными бредовыми заявлениями. По его словам, НАТО якобы готовится нападать на россию. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Усатый диктатор сказал, что вчера обсудил с владимирым путиным "направления удара". Лукашенко также выдал, что США виновны в том, что Россия напала на Украину. Похоже маразм у него крепчает с каждым днем.
Также нелегитимный президент считает, что страны НАТО формируют ударный кулак для "нападения" на россию. Лукашенко в своем воображении уверен, что Альянс пойдет воевать с рф через Беларусь и Украину.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Отогнали назад: новый штурм врага закончился провалом, что изменилось на передовой
Ушел из жизни народный артист Украины: "Сыграл более 90 ярких, незабываемых ролей"
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в узком комбинезоне устроила тренировку в спортзале: кадры
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в платье с разрезом от бедра изумила красотой: фото
"Разрабатываются стратегические планы нападения на россию. Главное направление удара, ну, история повторяется, через Украину и через Беларусь", – выдал Александр Лукашенко.
Стоит отметить, что в Беларуси стартовали командно-штабные учения с территориальными войсками. Они проходят в Гомельской области, которая граничит с Украиной. Маневры запланированы на 12-14 июля.
Напомним, что журналист объяснил, для чего путин обстреливает Украину из Беларуси.
Как сообщала Politeka, Пионтковский объяснил тактику президента Беларуси по поводу Украины.
Также Politeka писала, что обезумевший лукашенко сделал заявление о Литве и попросил путина о "помощи".