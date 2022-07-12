Усатый диктатор сказал, что вчера обсудил с владимирым путиным "направления удара".

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился очередными бредовыми заявлениями. По его словам, НАТО якобы готовится нападать на россию. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Усатый диктатор сказал, что вчера обсудил с владимирым путиным "направления удара". Лукашенко также выдал, что США виновны в том, что Россия напала на Украину. Похоже маразм у него крепчает с каждым днем.

Также нелегитимный президент считает, что страны НАТО формируют ударный кулак для "нападения" на россию. Лукашенко в своем воображении уверен, что Альянс пойдет воевать с рф через Беларусь и Украину.

"Разрабатываются стратегические планы нападения на россию. Главное направление удара, ну, история повторяется, через Украину и через Беларусь", – выдал Александр Лукашенко.

Стоит отметить, что в Беларуси стартовали командно-штабные учения с территориальными войсками. Они проходят в Гомельской области, которая граничит с Украиной. Маневры запланированы на 12-14 июля.

Напомним, что журналист объяснил, для чего путин обстреливает Украину из Беларуси.

Как сообщала Politeka, Пионтковский объяснил тактику президента Беларуси по поводу Украины.

Также Politeka писала, что обезумевший лукашенко сделал заявление о Литве и попросил путина о "помощи".