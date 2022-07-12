Сегодня, 12 июля, в Киеве прошел ливень с грозой, а иногда даже с градом.

Как пишет Politeka.net, соответствующие кадры активно публикуют в социальных сетях и телеграмм-каналах.

В сети шутят, что без лодки сегодня – некуда.

Информацию о подтоплении из - за существенного количества осадков подтвердили и в КГГА. На местах работают дорожники. Ситуация под контролем.

Также киевлянам напомнили, что в случае подтоплений проезжей части или тротуаров следует обращаться к диспетчерской по телефону 044-284-74-19.

Напомним, в столице 12 июля объявлен I уровень опасности в связи с погодными условиями.

Специалисты напоминают, что при грозе следует плотно закрывать окна в домах, на улице держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и других опор.

Напомним, ранее сообщалось, что над Украиной сойдутся циклон и антициклон.

Также сообщалось, что ураган в Москве вырывал деревья с корнями и сносил крыши – на Украинском бульваре не обошлось без жертвы.

Кроме того Politeka писала, что новая беда обрушилась на оккупированный Крым, появились кадры последствий.