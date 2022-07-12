Высшее военное руководство вооруженных сил рф не желает привлекать своих родных и близких на войну в Украине.

Высшее военное руководство Вооруженных сил страны-агрессора россии хочет уберечь своих родственников от войны в Украине. Генералы даже нашли действенный способ, чтобы обезопасить родственичков. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В частности, генералы переводят родственников на службу в Сирии, которую считают менее опасной, чем в Украине. Явно, по мнению генералов, простые россияне более подходящее мясо для войны в Украине. Да и обычным воякам такое не светит

"Высшее военное руководство Вооруженных сил рф не желает привлекать своих родных и близких, проходящих службу в рядах ВС, к участию в боевых действиях на территории Украины. Учитывая ситуацию на фронте, генералы считают более безопасным местом прохождения службы – Сирию", – говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории Украины, создав новую воинскую часть уровня бригады на территории Херсонщины.

Но это вызывает открытое недовольство со стороны "кандидатов", которые отказываются от возможной командировки и не хотят перевозить семьи близко к зоне ведения боевых действий. А после удачных ударов ВСУ из HIMARS по складам оккупантов, они вдвойне против.

Напомним, что в МИД Латвии назвали главную цель президента диктатора.

Как сообщала Politeka, оккупантов косят не только удары ВСУ.

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