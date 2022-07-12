Само утверждение, что украинский очень похож на русский – весьма спорно.

"Украинский язык происходит от русского", "украинский можно не учить, и так все понятно"– эти и другие высказывания об украинском языке часто можно услышать в российском масс-медийном пространстве и в частных разговорах. Украинский художник Ярослав Солоп опроверг этот распространенный кремлевский миф.

Для этого художнику понадобилось всего три слова, чтобы все наглядно увидели разницу. В частности, Ярослав Солоп на красном фоне написал две фразы на разных языках – "очень похожий язык" и "дуже схожа мова".

Таким образом, художник наглядно показал, что ни одно из написанных слов одинаковой по содержанию фразы даже отдаленно не перекликается между собой, а значит – украинский и русский языки не похожи.

Стоит отметить, что лексика современного украинского языка близка к ряду восточноевропейских языков. В русском – "красный", в украинском, белорусском, польском, чешском и словацком – "червоний". В русском "работа", в других языках это слово звучит как "праця".

Но и само утверждение, что украинский очень похож на русский, – тоже спорно. Разница в лексическом составе между украинским и русским – 38%. Между французским и португальским она примерно такая же – 39%. Но никто даже не думает сомневаться в самостоятельности португальского.



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