Суд в Ивано-Франковске приговорил 43-летнюю местную жительницу к пяти годам заключения за пропаганду коммунистического режима, призывы восстановить СССР и превознесение Ленина и Сталина.

По данным следствия , жительница Франковска распространяла пророссийские сообщения в соцсети «Вконтакте» в течение трех лет, задержали женщину в марте 2022 года. Лингвистическая экспертиза подтвердила, что женщина в своих публикациях пропагандировала коммунизм и тоталитаризм.

Как во вторник, 12 июля, сообщила пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, обвиняемая в течение 2019-2022 годов в соцсети «Вконтакте», запрещенной в Украине, систематически распространяла пропагандистские посты.

Сторонница Советского Союза родилась в России, с 2015 года приобрела гражданство Украины и проживала в Ивано-Франковске.

«Обвиняемая также публично использовала материалы с изображением символики коммунистического тоталитарного режима. Она популяризировала идеи возрождения и восстановления СССР и оправдывала преступный режим, превозносила Ленина и Сталина», – говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе уточняют, что судебно-лингвистической экспертизы подтвердила, что женщина своими сообщениями пропагандировала коммунистический тоталитарный режим.

Суд признал жительницу Ивано-Франковска виновной по ч. 1, 2 ст. 436-1 УК (пропаганда и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима) и назначил женщине пять лет лишения свободы.

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