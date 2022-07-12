По состоянию на 11 июля десять россиян обратились за визами на въезд в Украину.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко. Он добавил, что за первую неделю функционирования визового режима консулы не получили никакого обращения о подаче документов на визу от граждан РФ.

"За вторую неделю появилось десять визовых анкет. По состоянию на 11 июля 10 граждан России обратились за украинскими визами, предоставив соответствующие документы. Мы говорим о 6 краткосрочных виз. Это люди, желающие посетить Украину в частных целях, а также четыре долгосрочных визы - на воссоединение с семьей", - сообщил Николенко.

По словам дипломата, все россияне подавались через украинские дипучреждения за рубежом, поскольку в России пока податься нельзя, потому что соответствующие центры еще не заработали. Николенко отметил, что люди подавались в 4 странах: Германии, Польше, Кыргызстане и Венгрии.

Дипломат рассказал, что рассматривать документы и выносить решение о предоставлении виз будет проходить дольше 10 дней, но сколько точно займет этот процесс пока неясно.

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