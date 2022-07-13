Его зовут Петр Бигун и в ходе телешоу он рассказывал о себе, как о «надежном, заботливом» человеке, который может создать «незабываемую романтику», отмечает издание «Страна».

"Думаю, я идеальный мужчина. Я владелец юридической компании. Наша команда занимается гражданскими, уголовными делами, хозяйственными, семейными… Люблю заниматься саморазвитием", — презентовал себя Петр.

Согласно данным движения "Чесно", Бигун родился 12 июля 1985 года в городе Дудинка Красноярского края. Примечательно, что в 2019 году баллотировался как самовыдвиженец в Верховную Раду по киевскому 222-му округу. В 2020 году Бигун баллотировался в Киевский городской совет.

Напомним, глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что успешный адвокат, участник ток-шоу о женитьбе, порезал любимую на куски и по ночам развозил останки по свалкам Обуховщины. Руки и ноги душегуб сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд.

«Жених-потрошитель вырвал любимой сердце и женские органы, а затем похоронил в чемодане…Погибшую чудом опознали по брендовому платью», - рассказывал правоохранитель.

Погибшей было 39 лет, она уроженка Краматорска.

Примечательно, что подозреваемый познакомился с девушкой только в феврале. Мотивом преступления стала ревность. В настоящий момент мужчина арестован, ему грозит тюремный срок до 15 лет.

Напомним, также сообщалось об убийце, который забрал жизни у 21-летнего студента и 59-летней женщины.

Кроме того, Politeka.net писала, что военный в Днепре на заправке застрелил собаку.