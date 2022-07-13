Украинцев предупредили об очень сильном ветре, который может причинить вред.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение ГСЧС , в ближайшее время и до конца суток 13 июля порывы ветра будут 15-20 м/с (І уровень опасности желтый).

Предупреждение касается жителей западных, северных и большинства центральных областей.

Таким образом, в это время рекомендуется плотно закрыть все окна домов, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее синоптики сообщали, что 13 июля в Киеве будет облачно, ожидается дождь. Во Львове облачная погода, днем ​​ожидается дождь. В Харькове переменная облачность, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +16 днем ​​и +14 ночью. Во Львове +19 днем ​​и +11 ночью. В Харькове +25 днем ​​и +15 ночью. В Одессе +27 днем ​​и +16 ночью.

Добавим, что в народе 13 июля называли по-разному: Двенадцати апостолов, Полупетр, Верхушка лета. Наши предки представляли, что в этот день верхушку лета держат на своих плечах 12 учеников Иисуса Христа. Среди селян было принято начинать сенокосы.

На Двенадцать апостолов в некоторых регионах Украины красили яйца в желтый цвет, считавшийся символом жизни. Наши предки верили, что именно в этот день начинается настоящее лето, а потому песнями и плясками провожали весну.

Также сообщалось, что Киев заденет суровый циклон.

Также сообщалось, что ураган в Москве вырывал деревья с корнями и сносил крыши – на Украинском бульваре не обошлось без жертвы.

Кроме того Politeka писала, что новая беда обрушилась на оккупированный Крым, появились кадры последствий.