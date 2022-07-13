Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства финансов США опубликовали список.

Есть страны, которые помогают рф и Беларуси обойти экспортные санкции. Товары могут доставлять агрессору через ряд других стран мира. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте американского правительства.

В частности, агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства финансов США опубликовали список стран, которые не стесняясь помогают рф и Беларуси.

Список включает: Армению, Бразилию, Китай, Грузию, Индию, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Мексику, Никарагуа, Сербию, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

В некоторых случаях под контролем США товары могут быть легально экспортированы в эти и другие юрисдикции в качестве сырья для производства других готовых товаров. Страны же, которым были экспортированы эти товары, передают их агрессору.

В агенстве призвали к финансовым учреждениям проявлять бдительность в отношении попыток отдельных лиц, стран или организаций, чтобы обойти экспортный контроль.

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