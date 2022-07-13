Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхэ объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых протестов и бегства президента Готабайя Раджапакса на Мальдивы. Об этом сообщает Reuters.
"Премьер-министр в качестве исполняющего обязанности президента объявил чрезвычайное положение по всей стране и ввел комендантский час в Западной провинции", – заявил секретарь премьер-министра.
Протестующие сейчас штурмуют офис премьера.
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса скрылся из страны на военном самолете на фоне массовых протестов из-за экономического кризиса. По данным ВВС, он прилетел на Мальдивы со своей женой и двумя сотрудниками службы безопасности около 03:00 по местному времени.
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За несколько дней до штурма президентской резиденции 9 июля Готабая Раджапакса сообщил, что провел «очень продуктивные» телефонные переговоры с президентом россии владимиром путиным.
"Благодаря ему за всю поддержку, оказанную его правительством для преодоления проблем прошлого, я запросил помощь с кредитами для импорта топлива в Шри-Ланку, чтобы преодолеть текущие экономические проблемы", - надеялся Раджапакс на помощь россии.
Напомним, что в Белом доме указали на фиаско кремля.
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