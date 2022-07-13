Украину не собираются призывать к прекращению огня и мирным переговорам с диктатором путиным.

С президентом рф владимиром путиным, развязавшим кровавую войну в Украине, нельзя договариваться. С таким заявлением неожиданно выступили в Германии. В частности, об этом заявила Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Stern.

Она высказалась достаточно категорично и отметила, что не собирается призывать Украину к прекращению огня и мирным переговорам с диктатором путиным.

"О чем с ним (владимиром путиным - прим.ред.) можно договариваться? О чем можно договариваться с тем, кто даже не желает согласовывать гуманитарные коридоры с Международным комитетом Красного Креста для эвакуации мирных жителей", – возмутилась министр.

Анналена Бербок также добавила, что не может давать советы Украине и не будет этого делать, ведь у нее нет на это права.

"Какое право имеет министр иностранных дел Германии решать за Украину, какую часть ее страны ей отдать, сколько миллионов ее граждан должны подчиняться кровавой власти россии?" – добавила министр Германии.

Напомним, генерал США раскритиковал Запад за слабую помощь Украине.

Как сообщала Politeka, в Польше сделали заявление о действиях путина в Украине.

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