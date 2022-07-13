Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что у них нет намерений продавать россии беспилотники.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале иранского МИД. Было подчеркнуто, что Иран не будут способствовать эскалации российской агрессии в Украине.

Новость прокомментировал военный аналитик Александр Коваленко.

"Итак, Иран опроверг продажу военной техники и БПЛА россии, отметив, что Тегеран не намерен вмешиваться в войну в Украине и избегает любых шагов по эскалации напряжения.

Игра на публику? Не думаю. Иран хоть и изгой с многолетним стажем, но более последовательный и рациональный, чем российские бибизяны с гранатой", - считает эксперт.

Напомним, что в Белом доме указали на фиаско кремля.

Как сообщала Politeka, в разведке сообщили о реальной позиции Китая относительно Украины и рф.

Также Politeka писала, что москва теряет союзников, Резников предупредил о распаде рф.