Дочь президента рф владимира путина является генеральным директором фонда "Национальное интеллектуальное развитие". Но такой должности оказалось мало для Катерины Тихоновой. Потому любимый папочка-диктатор решил неплохо пристроить свою дочурку. Об этом сообщает "24 Канал" с ссылкой на российские СМИ.
В частности, теперь Екатерина Тихонова стала еще и сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей.
Такой орган был создан, чтобы координировать деятельность РСПП по вопросам импортозамещения. Хотят обобщать якобы успешные практики замещения импортного оборудования. Более того, даже есть планы создать цифровые сервисы для поддержки импортозамещения и сформировать соответствующие законы. Как это все собираются воплощать в условиях санкций – неизвестно.
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Стоит отметить, что санкционное давление против россии продолжает усиливаться. Вскоре государство-агрессорка может всколыхнуть новый пакет ограничений, призванный продолжать его ослабление. Это может быть уже седьмой пакет, или приложение до шестого.
Напомним, ближайший союзник отказался помогать путину.
Как сообщала Politeka, в Германии заговорили о невозможности переговоров с путиным.
Также Politeka писала, путин уже провалил свои стратегические цели в Украине.