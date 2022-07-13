Диктаторы обычно наживаются на всем и продвигают своих детей на должности в политике, путин не стал исключением.

Дочь президента рф владимира путина является генеральным директором фонда "Национальное интеллектуальное развитие". Но такой должности оказалось мало для Катерины Тихоновой. Потому любимый папочка-диктатор решил неплохо пристроить свою дочурку. Об этом сообщает "24 Канал" с ссылкой на российские СМИ.

В частности, теперь Екатерина Тихонова стала еще и сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Такой орган был создан, чтобы координировать деятельность РСПП по вопросам импортозамещения. Хотят обобщать якобы успешные практики замещения импортного оборудования. Более того, даже есть планы создать цифровые сервисы для поддержки импортозамещения и сформировать соответствующие законы. Как это все собираются воплощать в условиях санкций – неизвестно.

Стоит отметить, что санкционное давление против россии продолжает усиливаться. Вскоре государство-агрессорка может всколыхнуть новый пакет ограничений, призванный продолжать его ослабление. Это может быть уже седьмой пакет, или приложение до шестого.

Напомним, ближайший союзник отказался помогать путину.

Как сообщала Politeka, в Германии заговорили о невозможности переговоров с путиным.

Также Politeka писала, путин уже провалил свои стратегические цели в Украине.