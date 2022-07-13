«Я не вижу, чтобы Путин умер, это все фейк, я не вижу, что он болен – это все сделано для того, чтобы все подумали, что ему терять нечего».

Об этом рассказала известная украинская ведунья и целительница, живущая в Италии и помогающая тяжело больным людям, а также детям с ДЦП. На опубликованных в Сети кадрах женщина проводит древний магический ритуал выливания воском.

«…Все из-за зависти, потому что несмотря на то, что у нас были большие проблемы, «Майданы», низкие пенсии, но все равно мы жили лучше, чем москали. И это огромная зависть, которая ими двигала, чтобы начать войну», - говорит женщина на видео о причинах, которые двигали россией, чтобы 24 февраля начать полномасштабное вторжение в Украину.

По словам ведуньи, россия также «очень хочет расколоть Запад».

«Что вижу сейчас… Очень ожесточенные бои будут прямо посреди Украины, сверху донизу, вплоть до Крыма. И в Крыму будут ожесточенные бои. Я не вижу, чтобы Путин умер, это все фейк, я не вижу, что он болен, то все сделано для того, чтобы все подумали, что ему терять нечего», - добавила ведунья.

Кроме того, по ее словам, россияне "очень хотят переговоров".

«Отлился такой стол большой. И я так думаю, что они состоятся, очень большие переговоры. Думаю, что не только Украины и России. Будет очень большой стол и они того очень хотят и требуют. Но, на сколько я вижу, это все коварно, нельзя идти на поводу у них. Такое коварство, что мы даже не догадываемся какое. Это все яд, они как коварные змеи», - предупредила целительница.

Что же касается конца войны, то, по словам ведуньи, победительницей будет именно Украина.

«Восток очистится, сто процентов, а вот середина Украины... я вижу, что еще будет долго. Пока будет долго и тяжело. Но все равно мы победим. Я это вижу», – заверила гадалка.

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