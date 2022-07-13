Как сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники, он «упал с велосипеда". У Нерадько диагностировали переломы ребер, таза и ушибы, в том числе у него гематомы на лице. Как именно произошло падение, сам глава Росавиации пояснить не смог.

Добавим, что ранее глава российского минтранса Виталий Савельев предложил Нерадько покинуть пост после полученного тем замечания со стороны правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязательств.

«Упал на кулаки и ноги каких-то крепких парней», «Велик на реактивной тяге был?», «Для таких травм нужно с велосипеда в пропасть упасть», «Неудачная попытка "суицида"», «Отрицательно встал на ноги», «Разве что из окна выпал на велосипеде, судя по характеру повреждений…», "Упал с велосипеда с 9 этажа", "Это называется жест доброй воли", "Упал, а там ноги и дубинки ФСБшников, споткнулся, напоролся, ой вообще ситуация неожиданная" - комментируют в Сети поизошедшее с главой Росавиации.

Напомним, ранее сообщалось, что в россии зафиксирована уже пятая смерть за полгода, связанная с руководством газовой отрасли.

Также сообщалось, что в россии прорвало дамбу - улицы населенных пунктов ушли под воду.

Кроме того, Politeka.net писала, что россию атаковали полчища саранчи.