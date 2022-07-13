Боец "Азова" на псевдо "Торк" впервые после плена встретился со своей девушкой.

Как рассказали в полку Азов, защитник Мариуполя сделал предложение своей любимой, находясь на Азовстали.

После серьезных ранений были небольшие шансы, что он останется в живых, но боец ​​не только смог выжить в аду Мариуполя, но и вернуться из плена. "Торк" – один из тех украинских военных, которых 29 июня вернули на подконтрольную Украине территорию в процессе обмена пленными. О том, что он едет на обмен парень не знал до последнего.

Сейчас "Торк" находится в украинской больнице и планирует свадьбу. Кадры его встречи с девушкой, с фото которой он не разучался ни на мгновение, уже распространяются по Сети и доводят до слез.

На видео «Торк» появляется на костылях, но уже через мгновение бросает их и крепко обнимает свою невесту.

«Пусть все-все наши защитники вернутся к любимым», «Будьте счастливы», «Счастья, мира, согласия», «Склоняюсь перед такими героями. Они настоящие сыновья своей Родины. Слава Украине» – комментируют украинцы в Соцсетях.

Напомним, ранее Сеть покорила реакция девушки на неожиданное появление приехавшего с войны любимого.

Также в Сеть изложили трогательные кадры встречи бойца ВСУ со своей семьей.

Тем временем стало известно, что украинцев хотят наказывать за игнорирование воздушной тревоги.