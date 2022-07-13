Как рассказали в полку Азов, защитник Мариуполя сделал предложение своей любимой, находясь на Азовстали.
После серьезных ранений были небольшие шансы, что он останется в живых, но боец не только смог выжить в аду Мариуполя, но и вернуться из плена. "Торк" – один из тех украинских военных, которых 29 июня вернули на подконтрольную Украине территорию в процессе обмена пленными. О том, что он едет на обмен парень не знал до последнего.
Сейчас "Торк" находится в украинской больнице и планирует свадьбу. Кадры его встречи с девушкой, с фото которой он не разучался ни на мгновение, уже распространяются по Сети и доводят до слез.
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На видео «Торк» появляется на костылях, но уже через мгновение бросает их и крепко обнимает свою невесту.
«Пусть все-все наши защитники вернутся к любимым», «Будьте счастливы», «Счастья, мира, согласия», «Склоняюсь перед такими героями. Они настоящие сыновья своей Родины. Слава Украине» – комментируют украинцы в Соцсетях.
Напомним, ранее Сеть покорила реакция девушки на неожиданное появление приехавшего с войны любимого.
Также в Сеть изложили трогательные кадры встречи бойца ВСУ со своей семьей.
Тем временем стало известно, что украинцев хотят наказывать за игнорирование воздушной тревоги.