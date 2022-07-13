В борьбе против российского агрессора украинские бойцы применяют множество образцов иностранного вооружения. Например, в руках бойцов оказался французский переносной зенитно-ракетный комплекс Mistral.
Об этом сообщили в Facebook оперативное командование "Юг" по материалам информагентства АрмияInform.
Комплекс Mistral способен поражать воздушные цели за 6 секунд в радиусе 4 км. Этот ПЗРК достаточно громоздок, но удобен в применении. При транспортировке он упаковывается в два контейнера общей массой около 50 кг, а для приведения оружия в боевое положение хватает около 1 минуты.
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Как рассказали украинские военные, перезаряжание занимает до 30 секунд, а пуск ракеты производится уже через 3-5 секунд после старта – ее начальная скорость составляет 40 м/с.
Отмечается, что ПЗРК гарантирует поражение воздушного объекта – погрешность наведения ракеты составляет всего 1 метр.
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