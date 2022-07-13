Оккупанты уже месяц не могут выполнить приказ о наступлении и жалуются на точность ВСУ.

Об этом, как пишет Politeka.net, свидетельствует новый телефонный разговор россиян, который перехватила СБУ. Речь идет о Харьковском направлении.

«Да уже месяц в этой деревне сидим! Н**уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въ**ывают и въ**ывают наше подразделение, не дают двинуться», – рассказывает российский оккупант своему другу, который также воюет в рядах рашистов, но на другом направлении.

В СБУ отметили, что враг признает высокий уровень подготовки и эффективность работы украинских защитников, так что желающих идти в наступление нет.

«Наши все в панике... Никто не хочет идти в наступление», - жалуется рашист, рассказывая об разбитой технике и оружии.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов. Основные усилия сосредоточены на обороне.

«Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии город Харьков и населенные пункты Сосновка, Дементиевка, Никольское, Русские и Черкасские Тишки, Питомник, Слатино, Прудянка, Новое, Ивановка и Залиман», - говорилось в сводке Генштаба, опубликованном утром 13 июля.

Также напомним, что оккупанты под Харьковом ноют и завидуют ВСУ.

Также сообщалось, что после многоэтажки в центре Харькова россияне ударили по ТЦ и домам.

Кроме того Politeka.net писала, что "ХНР" отменяется - американцы раскрыли реальные планы россии на Харьковскую область.