Предатели Украины очень напуганы работой партизан. Они придумывают новые способы, которые помогут им убежать в безопасное место в россии и избежать расплаты. Об этом законный мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.
Федоров отметил, что после длительного отсутствия на публике начальницы оккупационной военно-гражданской администрации, Галину Данильченко во вторник вечером вывели в эфир.
Ее усадили в кабинете дома культуры Шевченко, поставили текст перед камерой и заставили прочитать слово в слово. Это все пропагандисты сделали, чтобы успокоить местных жителей. Мол, коллаборанты не сбежали, они на месте.
Но, по словам мэра, на самом деле в рядах мелитопольских предателей распространяется паника и они рады были бы сбежать, но уже не получится.
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"После ликвидации военной базы на аэродроме, Данильченко была в панике. Опять от всего отказывалась и не хотела нигде появляться. Вчера почти ночью она сделала очередное заявление о том, что ситуация в Мелитополе контролируема. А после этого ночью начались взрывы. Все четко понимают, что спецслужбы рф не оставят в живых гауляйтеров. Эти люди обречены на смерть", – подчеркнул Федоров.
Напомним, партизаны открыли сезон охоты на коллаборантов.
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