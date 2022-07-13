Сразу после начала переговоров почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
В Запорожье произошло несколько взрывов, об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Telegram.
"Сохраняйте спокойствие, находитесь в укрытиях и не распространяйте фото- и видеоматериалы", - написал Куртев.
В ОВА сообщили, что в Запорожье зафиксировали два "прилета" ракет рф.
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"Попали в одно из предприятий города. Официальная информация впоследствии будет уточнена", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов. Основные усилия сосредоточены на обороне.
«Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии город Харьков и населенные пункты Сосновка, Дементиевка, Никольское, Русские и Черкасские Тишки, Питомник, Слатино, Прудянка, Новое, Ивановка и Залиман», - говорилось в сводке Генштаба, опубликованном утром 13 июля.
Также напомним, что оккупанты под Харьковом ноют и завидуют ВСУ.
Также сообщалось, что после многоэтажки в центре Харькова россияне ударили по ТЦ и домам.
Кроме того Politeka.net писала, что "ХНР" отменяется - американцы раскрыли реальные планы россии на Харьковскую область.