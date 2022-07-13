ВСУ нанесли удар по российскому складу с боеприпасами в Новой Каховке - в сети появилось фото со спутника.

Так, компания Planet Labs опубликовала снимок, который был сделан 12 июля.

На месте взрыва склада боеприпасов оккупантов осталась огромная воронка.

В результате удара ВСУ был уничтожен склад с боеприпасами оккупационных войск рф.

Снимок со спутника можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле начались переговоры с участием делегаций Турции, России, Украины и представителей ООН по разблокировке украинских портов и вывозу зерна.

Сразу после начала переговоров почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

В ОВА сообщили, что в Запорожье зафиксировали два "прилета" ракет рф.

"Попали в одно из предприятий города. Официальная информация впоследствии будет уточнена", - говорится в сообщении.

Также напомним, что оккупанты под Харьковом ноют и завидуют ВСУ.

Также сообщалось, что после многоэтажки в центре Харькова россияне ударили по ТЦ и домам.

Кроме того Politeka.net писала, что "ХНР" отменяется - американцы раскрыли реальные планы россии на Харьковскую область.