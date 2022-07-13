Известному российскому юмористу Максиму Галкину, который осудил полномасштабное вторжение рф в Украине, грозит до семи лет.

На артиста в рф якобы завели уголовное дело, пишет Politeka.net. Об этом сообщил экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков. Официального подвтерждения его словам пока нет.

«"28 июля Максим Галкин запланировал концерт в Турции. В Турции, которая не является недружественной страной, и куда наши туристы любят ездить в отпуск – и явно не для того, чтобы смотреть на вызывающего отвращение Галкина. "Юмориста"-провокатора, вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию. Это хорошая новость. В России против него ведь возбуждено уголовное дело", – написал Худяков на своей странице в Instagram.

Экс-депутат также опубликовал коллаж, в котором использовал афишу Галкина, а также его фото с супругой – певицей Аллой Пугачевой.

«Тут, говорят знакомые с ситуацией юристы, после всего сказанного Максимом Галкиным, с учётом и общественного резонанса, - получит около 7 лет, за вычетом того, что проведёт в СИЗО до приговора», - утверждает Худяков.

Напомним, Максим Галкин с семьей покинул россию. Артист не скрывает своего негативного отношения к кремлевскому режиму и высмеивает российских пропагандистов.

Часть вырученных от выступлений средств Галкин передает на помощь Украине.

Тем временем в россии заговорили о том, чтобы лишить Галкина и Пугачеву всего имущества.

Также Politeka.net писала, что звезда "Свавтов" Федор Добронравов примчался в больницу, чтобі поддержать оккупантов, которые получили ранения, приехав убивать украинцев.