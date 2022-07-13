Украинский защитник Руслан Пустовойт впервые с 24 февраля увидел свою семью. Но ему снова пришлось отправиться на фронт. Сеть растрогало видео прощания девочки с едущим на войну папой, жена защитника Татьяна запечатлела моменты расставания на видео.
Мама малышки рассказала, что девочка молилась, чтобы встретиться с отцом. А когда провожала его на поезд – неустанно рыдала.
"Я не знаю, сколько нужно еще сил, чтобы это все пережить, но наша дочь на взрыд начала плакать так, что не передать словами. В поезде она сказала: "Мама, я так боялась отпускать папу, у меня разболелся живот и сейчас остановиться сердце…" – написала супруга бойца.
Женщина призналась, что после этих слов, думала, что сердце остановиться у нее.
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Украинцев это видео растрогало до глубины души. В комментариях они желали, чтобы Руслан вернулся к семье живым и здоровым: "Боже, как трогательно. Пусть быстрее отец вернется к своим любимым деткам и жене", "Божьей защиты вам, Руслан", "Пусть Господь поможет вашему папе вернуться живым и здоровым", "Держимся и не теряем веры. Береги Боже вашу семью, здоровье и силы!".
Напомним, что балерина пошла на войну, продолжив дело покойного мужа.
Как сообщала Politeka, появилось трогательное видео встречи защитника Украины с членами семьи.
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