Украина инициирует создание специального трибунала для российской федерации в Гааге. Он должен будет обеспечить привлечение к ответственности руководства страны-агрессора за преступления против Украины.

Об этом в ходе брифинга накануне конференции в Гааге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"…Я обращусь к участникам, призову перейти от дискуссий к конкретным шагам и предложу обработать подписание соответствующего международного договора. Необходимость такого шага уже поддержали ПАСЕ, Европарламент, ПА НАТО и ПА ОБСЕ. Теперь дело за правительствами", — заявил министр.

По словам Кулебы, специальный трибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство россии именно за преступление агрессии против Украины.

Министр напомнил, что российские военные преступления, преступления против человечества и преступление геноцида подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.

"Мы обязательно привлечем россию к ответственности за все совершенные преступления. Земля в буквальном смысле будет гореть под ногами россиян не только на фронте, но и под теми русскими в судах, которые виновны в преступлениях против украинцев", – отметил Кулеба.

Напомним, что Кремль перешел к угрозам Молдове, Кулеба объяснил, что происходит.

Как сообщала Politeka, Кулеба сделал заявление о поставках оружия Украине.

Также Politeka писала, что Кулеба рассказал о ходе переговоров между Украиной и рф.