Европейская комиссия в среду опубликовала разъяснения по транзиту санкционных грузов в Калининградскую область россии через Литву.

Из них следует , что запрет действует только для автомобильных перевозок. Железнодорожный транзит допускается при надлежащем контроле и соблюдении ряда требований.

Государства-члены должны следить, чтобы объемы транзита товаров оставались на уровне средних значений за последние три года. Необычные отклонения могут свидетельствовать о попытке обхода санкций, говорится в сообщении ЕК.

Также нужно будет следить за тем, чтобы санкционные грузы не направлялись дальше на территорию Евросоюза.

Транзит товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещается.

Напомним, ранее Литва ввела новый запрет для россии по Калининграду: детали ограничений.

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