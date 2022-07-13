Европейская комиссия в среду опубликовала разъяснения по транзиту санкционных грузов в Калининградскую область россии через Литву.
Из них следует , что запрет действует только для автомобильных перевозок. Железнодорожный транзит допускается при надлежащем контроле и соблюдении ряда требований.
Государства-члены должны следить, чтобы объемы транзита товаров оставались на уровне средних значений за последние три года. Необычные отклонения могут свидетельствовать о попытке обхода санкций, говорится в сообщении ЕК.
Также нужно будет следить за тем, чтобы санкционные грузы не направлялись дальше на территорию Евросоюза.
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Транзит товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещается.
Напомним, ранее Литва ввела новый запрет для россии по Калининграду: детали ограничений.
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