ВСУ нанесли удары по скоплению оккупантов в Чкаловом и по составу боеприпасов в Чернобаевке.

Военные сообщиют, что только на южном направлении за ночь рф потеряла 11 военных, 3 единицы бронированной и 2 - автомобильной.

"Ночные ракетно-артиллерийские удары наших подразделений произошли, в частности, по скоплению сил противника в Чкаловом и по складу боеприпасов в Чернобаевке.

Дважды нашими зенитно-ракетными подразделениями в Никопольском районе был уничтожен беспилотник-разведчик, которым враг пытался разоблачить наши позиции и скорректировать сввой огонь", – говорится в сообщении ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что в Стамбуле начались переговоры с участием делегаций Турции, России, Украины и представителей ООН по разблокировке украинских портов и вывозу зерна.

Сразу после начала переговоров почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

В ОВА сообщили, что в Запорожье зафиксировали два "прилета" ракет рф.

"Попали в одно из предприятий города. Официальная информация впоследствии будет уточнена", - говорится в сообщении.

Также напомним, что оккупанты под Харьковом ноют и завидуют ВСУ.

Также сообщалось, что после многоэтажки в центре Харькова россияне ударили по ТЦ и домам.

Кроме того Politeka.net писала, что "ХНР" отменяется - американцы раскрыли реальные планы россии на Харьковскую область.