Для российской армии ситуация настолько плохой, что уже приняты кадровые решения. 15 июля на экстренном заседании госдумы рф скорее всего будет отправлен в оставку главный куратор ВПК россии вице-премьер Юрий Борисов.

Об этом заявил журналист Иван Яковина.

"Под кураторством Борисова Минобороны рф за последние 5 лет закупило самую современную технику примерно на 20 триллионов рублей.

Но, когда путин начал войну против Украины, выяснилось, что этой техники просто нет - она существует только на бумаге.

К чести Борисова надо сказать, что он явно не собирался ни с кем воевать, иначе бы в войска поступило бы хоть что-то. Но нет. Видимо, этот борисов большой пацифист, потому что вместе со своими друзьми-генералами он воровал просто все бабло, выделенное на закупку техники без исключения. Если бы он хотя бы держал мысль о начале войны, то он хотя бы пару танков в войска поставил.

Думаю, этому человеку можно объявить благодарность от Минобороны Украины. Потому что, если бы не он, то украинской армии были бы очень серьезные проблемы. по крайней мере, ВСУ воевать точно было бы сложнее.

В том, что HIMARS уничтожают российские ПВО, не встречая никакого сопротевления - заслуга Борисова", - сообщил Иван Яковина.